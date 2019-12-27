Haberler » 3. Sayfa » Diyarbakır'da otomobil refüje çarptı: 5 yaralı - Haberler

Diyarbakır'da otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

Diyarbakır'da tali yoldan çıkmak için sol şeritte seyir halinde bulunan otomobilin sürücüsü kararsız kalınca refüje çarptı.

27.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:49 Diyarbakır'da otomobil refüje çarptı: 5 yaralı
'da tali yoldan çıkmak için sol şeritte seyir halinde bulunan otomobilin sürücüsü kararsız kalınca refüje çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, tali yolda seyir halinde bulunan 21 BC 742 plakalı otomobil sürücüsü sol şeritte seyir halindeyken ana yola geçmekte kararsız kalınca refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç refüjde bulunan tabelaya çarparak durabilirken, çevredekilerin vermesi ise olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan trafik kazasında beş kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan yol polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kontrollü bir şekilde açılırken, polis kazaya ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:54   "Bilim Erzurum" merkezinin kuruluş protokolü imzalandı - Haberler
21:39   Diyarbakır'da otomobil refüje çarptı: 5 yaralı - Haberler
21:38   Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı - Haberler
21:31   Çökertilen suç çetesinin 14 üyesi tutuklandı - Haberler
21:28   Yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol operasyonu - Haberler
20:04   Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı başladı! Canlı anlatım - Haberler
19:14   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Haberler
18:48   Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur - Haberler
18:22   Patronunu öldürdükten sonra arabasını çalan çocuk çobanın ifadeleri kan dondurdu: Babam araba aldı, yarın gezelim - Haberler
15:50   Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Haberler
27.12.2019 21:57:45