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Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

18.07.2019 19:11 Diyarbakır
DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda meydana geldi. Adil Altındağ'ın kullandığı 06 BY3 061 plakalı otomobil, Kocaköy ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Kocaköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hastanenin acil servisinde tedavileri sürüyor.



Kaynak: DHA
Diyarbakır, Altındağ, Kocaköy, Güncel

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