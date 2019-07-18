18.07.2019 10:10
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Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk, 5 yaralı

Diyarbakır

DİYARBAKIR'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. İsa Bilgin Uyan yönetimindeki 21 AAR 441 plakalı otomobil, Suzan Tirki Toloğ yönetimindeki 09 AEE 23 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu, her iki araçta bulunan 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
Diyarbakır, Güncel

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