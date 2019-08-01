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Diyarbakır'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da iki aracın kafa kafa çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

01.08.2019 16:38 Diyarbakır'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Diyarbakır'da iki aracın kafa kafa çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 DV 985 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen 65 AZ 794 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası her iki araç savrularak kaldırımda bulunan aydınlatma direklerine çarptı.

Araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçlar, çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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