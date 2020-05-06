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DİYARBAKIR'DA PAMUK ÜRETİCİSİNİN HEDEFİ, REKOLTEDE ARTIŞ

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde çiftçiler, havaların ısınmasıyla pamuk ekimine başladı.

06.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:59
GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde çiftçiler, havaların ısınmasıyla pamuk ekimine başladı. Tohumu toprakla buluşturan pamuk üreticileri, bu yıl yüksek ürün elde etmeyi hedefliyor. Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil, yıllara göre pamuk üretiminde artışın sürdüğünü söyledi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde pamuk üreticileri, tohumları toprakla buluşturmaya başladı. Koronavirüs salgını ve ramazan ayına rağmen üretime ara vermeyen çiftçiler, bu yıl mevsimin verimli geçtiğini ve rekoltede bir artış beklediklerini belirtti.
Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil, kent genelinde 630 bin dönümlük alanda pamuk yetiştirildiğini ifade ederek, bu alanlarda bu yıl 300 bin ton pamuk elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Delil, Türkiye'de üretilen pamuğun yüzde 50'sinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirildiğini ifade ederek, "Diyarbakır'da da yaklaşık 630 bin dönüm üretimimiz var. Bu yaklaşık 300 bin ton civarında bir pamuk üretimi demektir. Bölgede 3 milyon dönüm civarında bir alanda pamuk üretiliyor. Yıllara göre pamuk üretiminin artışı devam ediyor. Burada en büyük zorluğumuz sulama kanallarının bitmemesi. Cazibeli su ile kavuşmadı topraklarımız. Bu yüzden biz kendi imkanlarımızla artezyen kuyuları açtık ve bunların da maliyeti çok yüksek. Sadece mazotta artış olmadı" dedi.
'KORONAVİRÜSE RAĞMEN ÜRETİM DEVAM EDİYOR'
Koronavirüse rağmen çiftçinin üretime devam ettiğini aktaran Delil, "Pamuk ekimine devam ediyor. Buğdaylarımız başakta şu anda. Hem ramazan ayı hem de koronavirüs salgına rağmen her safhada üretim devam ediyor. Çiftçimizin o eli öpülesi ellerini unutmamamız gerekiyor. Daha fazla destek vermemiz gerekiyor. Desteklemeliyiz ki üretim artsın. Bu anlamda destek alıyoruz. Biz bunların artırılmasını talep ediyoruz. Özellikle pamuk ve buğdayda zor şartlar altında üretim yapıyoruz" diye konuştu.
'BEKLENTİMİZ İYİ YÖNDE'
220 dönüm arazisine pamuk ektiğini anlatan çiftçi Abdulkadir Arzu, "Bu yılki görünüm daha bereketli, daha güzel. Mevsim de güzel geçti. Beklentimiz iyi yönde. Devletin desteğinin çiftçisine, üreticisine her zaman her alanda olması gerekiyor. Olmadığı takdirde insan o işten zevk alamıyor" dedi. DİYARBAKIR’DA PAMUK ÜRETİCİSİNİN HEDEFİ, REKOLTEDE ARTIŞ

Kaynak: DHA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Haber

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