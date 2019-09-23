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Diyarbakır'da patlıcan közleme faciası: 4 yaralı

Diyarbakır'da kış hazırlığı için evlerinin damında patlıcan közleyen kadınlar ateşe yanıcı madde atınca bir anda patlama yaşandı.

23.09.2019 20:14Diyarbakır'da patlıcan közleme faciası: 4 yaralı
Diyarbakır'da kış hazırlığı için evlerinin damında patlıcan közleyen kadınlar ateşe yanıcı madde atınca bir anda patlama yaşandı. Yaşanan patlamada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 147. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kadınlar kış hazırlığı için aldıkları patlıcanları közlemek için evlerinin damında ateş yaktılar. Yanan ateş bir süre sonra etkisini kaybedince patlıcanları közleyen kadınlar ateşe yanıcı madde attıkları esnada patlama yaşandı. Yaşanan patlamada 3 kadın ile 1 çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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