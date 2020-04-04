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Diyarbakır'da pazar girişlerinde Korona virüs önlemi

Diyarbakır'da Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar alışverişine gelen vatandaşlara ateş ölçümü, dezenfektan, eldiven ve maske dağıtılarak alışveriş yaptı.

04.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:28
Diyarbakır'da pazar girişlerinde Korona virüs önlemi
Diyarbakır 'da Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar alışverişine gelen vatandaşlara ateş ölçümü, dezenfektan, eldiven ve maske dağıtılarak alışveriş yaptı.

Diyarbakır'da Korona virüse karşı Bağlar ilçesinde bulunan semt pazarında zabıta ekipleri tarafından girişlerde vatandaşların ateş ölçümü yapıldıktan sonra elleri dezenfektan edilerek maske ve eldiven dağıtılarak içeri alındı. Pazarda seçmece yasağı sonrası vatandaşlar hızlıca alışverişini yaparak pazar yerinden ayrıldı. Önlemleri yerinde bulduğunu ve hatta geç kalındığını söyleyen müşteri Serhat Alkan, seçmecenin de kalması da hijyen açısından iyi olduğunu söyledi. Alkan, "Eldiven ve maskemi taktım, ateşimi ölçüp daha sonra içeri girdim, herkes önlemini alıp sosyal mesafeye dikkat etmesi lazım" dedi.

Pazar esnafı olan Ferhat Sayar ise önlemlerin iyi olduğunu memnun kaldıklarını dile getirdi. Sayar, "Ne kadar önlem alırsak bizim açımızdan iyi, eldiven gibi tedbirler yapılıyor, esnaf olarak memnunuz yalnız bizde korkuyoruz. Herkes birbirine yardımcı olursa daha iyi bu hastalığın üzerinden geliriz. Biz önlemimizi alalım takdir Allah'ın, tabii 60 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı gelmesi daha iyi oldu, en azından biraz daha önlem arttı" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel
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