Diyarbakır
'da petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
tarafından son dönemde özellikle Bismil
ilçesi mülki sınırları içerisinde meydana gelen petrol boru hattından hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 4 şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip faaliyetine başlanıldığı bildirildi.
Olaylarla ilgisi olduğu belirlenen N.G, M.T, A.Y. ve R.Ç'nin yakalanması amacıyla Bismil ilçesinde ve Batman
'da 4 adreste, 30 Mayıs'ta eş zamanlı arama faaliyetinin gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şüphelilerin ev, eklenti ve araçlarında yapılan arama sonucunda, ilgileri olduğu ileri sürülen suçların delillerinin yanı sıra N.G'nin evinde 2 kilo 600 gram esrarın ele geçirildiği belirtildi.
Ele geçirilen malzemeye el konulduğu aktarılan açıklamada, "Olayla iltisaklı 4 şüpheliden gözaltına alınan R.Ç. ve M.T. tutuklandı, A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari N.G'nin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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