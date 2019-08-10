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Diyarbakır'da petrol hırsızlığı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde petrol kuyusundan hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.

10.08.2019 09:22 Diyarbakır'da petrol hırsızlığı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde petrol kuyusundan hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Baykara Mahallesi sınırlarındaki Türkiye Petrollerine ait ham petrol kuyularından hırsızlık yapılacağı duyumu alındı.
Bunun üzerine dün icra edilen devriye esnasında bir şüphelinin kuyudan ham petrolü doldurduğu bidonları aracına yüklemeye çalıştığının görülmesi üzerine müdahalede bulunuldu.
Gözaltına alınan şüpheli M.N.E'nin aracındaki 17 bidonda 980 litre ham petrol ele geçirildi.
M.N.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır, Kayapınar, Güncel

Kaynak: AA

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