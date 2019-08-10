Haberler» Güncel» Haber

Diyarbakır'da petrol hırsızlığı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde petrol kuyusundan hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.

10.08.2019 09:42
Diyarbakır'da petrol hırsızlığı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde petrol kuyusundan hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Baykara Mahallesi sınırlarındaki Türkiye Petrollerine ait ham petrol kuyularından hırsızlık yapılacağı duyumu alındı.
Bunun üzerine dün icra edilen devriye esnasında bir şüphelinin kuyudan ham petrolü doldurduğu bidonları aracına yüklemeye çalıştığının görülmesi üzerine müdahalede bulunuldu.
Gözaltına alınan şüpheli M.N.E'nin aracındaki 17 bidonda 980 litre ham petrol ele geçirildi.
M.N.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır'da petrol hırsızlığı

Diyarbakır, Kayapınar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:30   Türbe ziyareti yolunda kaza: 11 yaralı
10:29   KÖY ÇOCUKLARINA AYAKKABI DAĞITTI
10:29   DHA İSTANBUL- (ÖZEL) ARNAVUTKÖY'DE FIRINDAKİ HIRSIZLIK KAMERADA
10:28   5 YAŞINDAKİ ESMANUR KARACİĞER BAĞIŞI BEKLİYOR
10:28   Kuyudan petrol çalarken suçüstü yakalandı
10:28   Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı
10:28   Balıkesir'de trafik uygulaması