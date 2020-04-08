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Diyarbakır'da PKK'dan EYP'li tuzak; orman işçileri yaralı (1)

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

08.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:46
Diyarbakır'da PKK'dan EYP'li tuzak; orman işçileri yaralı (1)

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kulp ilçesi Güleç Mahallesi kırsalında sabah saatlerinde ormana giden işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak ettirdi. Patlamanın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kulp, PKK, Güncel
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