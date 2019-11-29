Haberler » Güncel » Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı - Haber

Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

29.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:46Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarla PKK/KCK'ya finans sağlayan, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan N.S., B.S., Ç.K., A.Ç., Y.U., İ.U. ve Y.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.



PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:30 Bakan Albayrak, Abdulkadir Ömür'ü ziyaret ederek yer sofrasına oturdu
12:30 Dublaj sanatçısı Ergüneş, 40 yıllık birikimini gençlere aktarıyor
12:30 Kırıkhan'da depo yangını
12:25 Akçakoca'da yıkılacak Huzurevi için Kızılay'dan açıklama geldi
12:25 Tarsus yarenlik alanda bakım çalışması yapıldı
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:41 İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
11:10 Merkez Bankası. Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faizler belirgin olarak geriledi
10:45 Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, ABD'de Apple mağazasında görüntülendi
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
29.11.2019 12:30:41