Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarla PKK/KCK'ya finans sağlayan, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan N.S., B.S., Ç.K., A.Ç., Y.U., İ.U. ve Y.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin operasyon düzenlemesi

Gözaltına alınan şüpheliler

Şüphelilerin araca binmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Elif FİLİZ - Kamera: DİYARBAKIR,