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Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak imha edildi.

25.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:27Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
'ın ilçesindeki operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında düzenlenen, "Kapan-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık-69" operasyonu başarıyla tamamlandı.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan, toprak altında kalas kullanılarak yapılan 3 metre derinliğinde, 40 metrekare büyüklüğünde, tek girişi, 2 odası ve 2 havalandırma borusu bulunan sığınak tespit edildi.
Kullanılamaz hale getirilen sığınakta, fotokapan, elektronik devre, 2 radyo, akımölçer cihazı, 11 pil bloğu, 8 pil, biri sanayi tipi olmak üzere 5 tüp, 200 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda giysi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Narko-terörizmle mücadele kapsamında, arazide, çalılar ve kayalıklar arasına jelikan bidonlara gizlenmiş 107 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır, Lice, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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