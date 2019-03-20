Diyarbakır'da PKK'lı Teröristlerce Kullanılan 2 Sığınak İmha Edildi

Diyarbakır
'da terör örgütü PKK
mensuplarınca kullanılan 2 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığınca Lice
ve Hani
ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK
'ya yönelik 18 Mart'ta başlatılan "Bayrak-118 Şehit Jandarma
Uzman Çavuş Mustafa Eser-02 Müşterek Operasyonu"nun dün başarıyla tamamlandığı belirtildi.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 2 kış sığınağının kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Arazideki aramada, kaya oyuğu ve 3 bidon içerisinde MG-3 makineli tüfek, 6 pil, 4'lü büyük pil bloğu, akü, 50 metre elektrik kablosu, küçük tüp ve çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyon bölgesindeki 21 konut ve eklentisindeki aramada 32 kişi ve 8 araç kontrol edildi. Bir kişi Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı."
Mustafa Eser, Diyarbakır, PKK, Güncel
Kaynak: AA