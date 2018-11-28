Diyarbakır'da PKK'nın Kış Sığınakları İmha Edildi

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:16



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:16

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Dicle ilçeleri kırsalında sürdürülen operasyonda teröristlerin kullandığı 3 kış sığınağı ve 1 avcı boy çukuru imha edildi. Operasyonda ayrıca 286 kilogram esrar ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Dicle ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 25 Kasım 2018 Pazar günü saat 22.00'dan itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-105 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu-01 Operasyonu, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 02.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır" denildi.KIŞ SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİAçıklamada ayrıca, söz konusu operasyonel faaliyet esnasında BTÖ mensuplarınca kullanılan, 1 adet avcı boy çukuru ile 3 adet dolu kış sığınağının tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği, Dicle-Yokuşlu karayolu kenarına gömülü vaziyette, 20 kilogramlık teneke içerisine amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış 1 adet Mayın/EYP'nin bulunmayı müteakip, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (METİ) Timi tarafından yerinde imha edildiği belirtildi. Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınakların, toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonların içerisinde ve arazi aramasında ise 3 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet güneş paneli, 3 adet mayın/EYP düzeneği başlatıcı cihaz, 3 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 4 adet 4'lü pil bloğu, 10 adet pil, 3 adet terörist kıyafeti, 2 adet büyük boy branda, 1 adet testere, 1 adet kazma, 1 adet uyku tulumu, 2 adet battaniye, 1 adet sırt çantası, 2 adet bel kuşağı, 3 adet pantolon, 1 adet polar mont, 1 adet şal, 1 çift spor ayakkabı, 1 adet mekap ayakkabı, 1 adet tişört, 3 kg çikolata, 1 adet cüzdan, muhtelif ağda malzemesi, 1 adet çaydanlık, 1 adet set üstü ocak, 2 kg çivi, 3 kg tütün, 1 adet süpürge, 2 adet kilim, 1 adet büyük halı, 10 adet boş jelikan bidon, 10 adet su peti, muhtelif ilaç ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği, delil niteliğine haiz olan malzemelerin muhafaza altına alınıp, diğer malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildiği bilgisine yer verildi.286 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİAçıklamada narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 238 kilogram toz ve 48 kilogram kubar olmak üzere toplam 286 kg esrar maddesinin ele geçirildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddelerinin muhafaza altına alındığı, yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 5 adet yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 346 şahıs ve 102 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamalarının yapıldığı, operasyon bölgesi içerisindeki 10 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyetinin gerçekleştirildiği, 5 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.KAÇAK ELEKTRİKLE MÜCADELEAçıklamanın devamında, operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 38 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldığı, haklarında 54 bin TL idari para cezası uygulandığı bilgilerine de yer verildi.(İHA)