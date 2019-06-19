19.06.2019 11:06
Haberler» Güncel» Haber

Diyarbakır'da PKK'ya eleman sağlayan terörist yakalandı

Diyarbakır

DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya eleman sağladığı tespit edilen 'Serhat' kod adlı terörist İ.B. yakalandı.


DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya eleman sağladığı tespit edilen 'Serhat' kod adlı terörist İ.B. yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği tespit edilen ve daha önce aranma kaydı olmayan 'Serhat' kod adlı terörist İ.B.'nin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda, terörist İ.B., Kayapınar ilçesindeki adreste yakalandı.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından terörist İ.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütünü üye olmak' suçundan tutuklandı.

- Diyarbakır
Kaynak: DHA
PKK, Diyarbakır, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:47 Uşak'ta kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü
11:47 Darende'de sağanak
11:46 Beylikdüzü belediyesi'nden seçim günü ulaşım hizmeti
11:46 Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı
11:46 Beylikdüzü'ndeki teknenin alabora olması davasında karar
11:46 20 kilometre yol katedilerek toplanan mantar 70 liradan satılıyor
11:45 Kendi ürettikleri uçakla mezuniyete geldiler