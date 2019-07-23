Haberler» Güncel» Haber

Diyarbakır'da PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da yakalanan, terör örgütü PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist tutuklandı.

23.07.2019 10:01 Diyarbakır'da PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist yakalandı
Diyarbakır'da yakalanan, terör örgütü PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalarda, "Doktor" kod adlı C.T ve "Ferit" kod adlı F.A'nın PKK/KCK terör örgütü adına silah satın aldıkları, bu silahları terör örgütü adına şehir merkezlerinde faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına dağıttıkları ve örgüte eleman temin ettikleri tespit edildi.
Diyarbakır'da belirlenen adreslerde yapılan operasyonda, C.T ile F.A, yakalandı.
Gözaltına alınan teröristler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
10:04   KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ (Geniş haber)
10:04   DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
10:03   Ceylanpınar'da roketin düştüğü evdeki hasar görüntülendi
10:03   Sandıklı'da "Tokalı Kanyon" gezisi yapıldı
10:02   Mermi yutturan arkadaşını öldüren sanığa müebbet istemi
10:02   Terör örgütü PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist yakalandı
10:02   İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama