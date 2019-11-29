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Diyarbakır'da pkkkck operasyonu 7 gözaltı

Diyarbakır'da PKKKCK operasyonu 7 gözaltıDiyarbakır'da, terör örgütü PKKKCK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

29.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:11
'da PKKKCK operasyonu 7 gözaltı
Diyarbakır'da, terör örgütü PKKKCK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarla PKKKCK'ya finans sağlayan, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan N.S., B.S., Ç.K., A.Ç., Y.U., İ.U. ve Y.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.
Diyarbakır'da pkkkck operasyonu 7 gözaltı

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA


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