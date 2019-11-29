Haberler » Güncel » Diyarbakır'da PKKKCK operasyonu 7 gözaltı - Haber

Diyarbakır'da PKKKCK operasyonu 7 gözaltı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

29.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:09Diyarbakır'da PKKKCK operasyonu 7 gözaltı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarla PKK/KCK'ya finans sağlayan, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan N.S., B.S., Ç.K., A.Ç., Y.U., İ.U. ve Y.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.



PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:16 Akşehir'de hırsızların çaldığı kapı hurdacıda çıktı
14:16 Ömerli'de 10 korucu göreve başladı
14:14 Tekirdağ sanayi ve teknoloji bakanı varank marmara bölge toplantısı'nda konuştu-1
14:10 Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
14:10 Tırın çarptığı yol temizlik işçisi feci şekilde hayatını kaybetti
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
14:00 Ahmet Davutoğlu'nun partisi birkaç hafta içinde kurulacak
13:58 Alman gazeteci, İbrahim Kalın'ın sorduğu sorunun ardından programı bitirme kararı aldı
13:39 Elazığ Belediyespor Kur'an kursunu ziyaret etti
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:17 İzmirli esnaftan 'Black Friday'e karşı 'Bereketli Cuma' kampanyası
29.11.2019 14:16:52