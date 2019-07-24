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Diyarbakır'da polis ekiplerine el bombalı saldırı

Diyarbakır'da devriye faaliyeti yürüten zırhlı polis aracına el bombalı saldırıda bulunuldu.

24.07.2019 00:29 Diyarbakır'da polis ekiplerine el bombalı saldırı
Diyarbakır'da devriye faaliyeti yürüten zırhlı polis aracına el bombalı saldırıda bulunuldu. Saldırıda yaralanan olmazken, polis saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde saat 22.45 sıralarında devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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