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Diyarbakır'da polis havadan denetim yaptı

Diyarbakır polisi sokağa çıkma yasağını havadan denetledi.

12.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:56
Diyarbakır'da polis havadan denetim yaptı
Diyarbakır polisi sokağa çıkma yasağını havadan denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Polis Havacılık Şube ekipleri, 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 48 saatliğine ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili denetimlerine havadaki gözü olan helikopterle destek veriyor.
Yasağın başlamasının ardından kent genelinde gerçekleştirdiği uygulamalar havadan destek veren helikopter ekibi, tespit ettiği şüpheli durumları aşağıdaki ekiplere anında iletiyor.
Denetimlerde kent genelinde, insan ve araç yoğunluğunun çok düşük seviyede olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Zonguldak, Polis, Güncel
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