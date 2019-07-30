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Diyarbakır'da polis merkezine saldırıyla ilgili 4 tutuklama

DİYARBAKIR'daki Şehitler Polis Merkezi'ne, 24 Temmuz'da el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

30.07.2019 12:55 Diyarbakır'da polis merkezine saldırıyla ilgili 4 tutuklama
DİYARBAKIR'daki Şehitler Polis Merkezi'ne, 24 Temmuz'da el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı.
Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne, 24 Temmuz Çarşamba günü terör örgütü PKK yandaşlarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 4 kişinin yaralandığı saldırının faillerinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda saldırıyla ilgili A.E., D.O., M.A., S.U. ve M.A.'yı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 5 kişi adliyeye sevk edildi. A.E., D.O., M.A. ve M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.U. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Yenişehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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