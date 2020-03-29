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Diyarbakır'da polis üç dilde "Evde kal" anonsu yaptı

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslarla uyarıldı.

29.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:02
Diyarbakır'da polis üç dilde
Diyarbakır 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslarla uyarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, araçlardan, merkez Sur, Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde yoğunluk bulunan alanlarda, Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda ikaz etti.
Ekipler, Zaza kökenli vatandaşların yaşadığı Eğil, Ergani, Çermik ve Dicle ilçelerinde ise anonslarına Zazaca'yı da ekleyerek üç dilde anons yapıyor.
Ekipler, anonslarda şu ifadeleri kullandı:
"Değerli vatandaşlarımız, evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı açısından önemlidir. Bu sebeple zorunlu haller dışında dışarıya çıkmamanızı rica ediyoruz. Lütfen evlerimize dönelim. Değerli Diyarbakırlı vatandaşlarımızdan ricamızdır."
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Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel

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