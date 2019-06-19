Diyarbakır'da projelere hibe desteği

Diyarbakır
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, 2019 yılı 15. Etap Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği Programı kapsamında yatırımcılardan alınan 385 projeden 274'ü kabul edildi.
Programda alınan projelerin idari, teknik ve ekonomik yönden değerlendirilmesinin ardından uygun görülen 274 yağmurlama ve damla sulama projesi onaylandı. Onaylanan 274 projeyle 962 dekarlık alanda modern basınçlı sulama sistemi kurulacak.
Hibe almaya hak kazanan yatırımcılarla hibe sözleşmesi imzalandı. 2019 yılında kabul edilen projeler için Tarım ve Orman Bakanlığınca 10 milyon 400 bin lira ödenek tahsis edildi.
Yıl içerisinde çiftçilere 10 milyon 400 bin lira hibe desteği yapılacağını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar
, basınçlı sulama sistemi projesinin 45 bin 962 dekarlık alanı kapsayacağını söyledi.
"İlimizde 2006-2019 yılları arasında 1 bin 835 çiftçiye 51 milyon 554 bin 919 lira hibe ödemesi yapılarak ilimiz genelinde 255 bin 269 dekar alanın modern basınçlı sulama sistemleri ile sulanmasını sağladık." diyen Atalar, Silvan
Barajı ve 7 depolama barajı ile 235 bin 123 hektar alanın sulamaya açılacağını ifade etti.
Atalar, şöyle konuştu:
"Sulamaya açılacak olan bu alanlarla ilimizde basınçlı sulama sistemlerine olan talep de artacaktır. Modern bireysel sulama sistemlerinin kullanımıyla hem birim alandan elde edilen verim artacak hem de çiftçilerimiz daha düşük maliyet ve daha az enerji ile ürünlerini sulama imkanına kavuşmuş olacaklardır. İmzalanan sözleşmelerin hayırlı olmasını diliyorum."