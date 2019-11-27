Haberler » Güncel » Diyarbakır'da rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı - Haber

Diyarbakır'da rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı

Diyarbakır'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı.

27.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:40Diyarbakır'da rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı
'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler, merkez ilçesi Gevran Caddesi"nde uygulama yaptıkları sırada, kavşağa yaklaşan otomobilin aniden yolun ortasında durduğunu fark etti.
Sürücüyü, kafası direksiyona düşmüş şekilde hareketsiz gören polis, bu kişiyi hemen aracından çıkardı.
Polisler dili boğazına kaçan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.
Olaya ilişkin görüntüler, MOBESE kameralarınca kaydedildi.
Öte yandan, sürücünün, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan kontrolün ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:46 Kuru incir ihracatçısının yüzü gülüyor - AYDIN
12:46 Antalya'da gümrük kaçağı ziynet eşyaları ele geçirildi
12:46 Deniz kaza ve olaylarını incelemede "kapsam"lı rötuş
12:45 Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bacak dekolteli pozlarıyla takipçilerini kızdırdı
12:41 Başkan Dağtekin: "İlimizin gelecek vizyonunu değerlendirdik"
12:41 Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:49 Emekli maaşına haciz gelenler dikkat! Başvuru yapan parasını alabilir
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:41 Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
27.11.2019 12:47:52