Diyarbakır'da rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı

Diyarbakır
'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler, merkez Yenişehir
ilçesi Gevran Caddesi"nde uygulama yaptıkları sırada, kavşağa yaklaşan otomobilin aniden yolun ortasında durduğunu fark etti.
Sürücüyü, kafası direksiyona düşmüş şekilde hareketsiz gören polis, bu kişiyi hemen aracından çıkardı.
Polisler dili boğazına kaçan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.
Olaya ilişkin görüntüler, MOBESE kameralarınca kaydedildi.
Öte yandan, sürücünün, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan kontrolün ardından taburcu edildiği öğrenildi.