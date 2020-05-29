Diyarbakır'da rekor uyuşturucu ele geçti

Diyarbakır'da rekor uyuşturucu ele geçtiDİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 710 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

29.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:41
Diyarbakır'da rekor uyuşturucu ele geçti
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 710 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın, ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK ile uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ilçesine bağlı Birlik, Tepe ve Budak mahalleleri kırsalında düzenlenen 'narkoterör' operasyonu tamamlandı. Operasyon kapsamında, 14 ayrı noktada, 710 bin kök kenevir ile kenevir tarlasını sulamak için kullanılan 2 bin 620 metre hortum, 1 çanta tipi jeneratör, 1 jeneratör, 6 su motoru, 90 metre elektrik kablosu ve 75 metre çelik halat ele geçirildi. Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.
Operasyonda kenevir tarlasında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR
Ele geçirilen 710 bin kök Hint kenevirinin, şu ana kadar ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu açıklandı. Diyarbakır’da rekor uyuşturucu ele geçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Lice, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
İstanbul’da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında Haber
İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran’da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran’da göreve başlıyor Haber
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
ABD’li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Haberler››Güncel››Diyarbakır'da rekor uyuşturucu ele geçti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:37: KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu: "Türkiye ile mali protokol tam da ihtiyaç olduğu dönemde imzalandı" - Haber 11:37: Kar sularıyla beslenen Başkent Şelalesi coştu - Haber 11:36: Kanser hastalarına C ve D vitamini önerisi - Haber 11:35: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı - Haber 11:35: Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Haber 11:03: Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor - Haber 11:01: İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında - Haber 10:58: Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak - Ekonomi 10:15: Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam - Magazin 08:14: Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor - Ekonomi