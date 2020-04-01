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Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden olduDİYARBAKIR'da, sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.

01.04.2020 22:01 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:04
Diyarbakır 'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
DİYARBAKIR'da, sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.
Diyarbakır'da bir haftadır etkili olan yağışın bugün de devam etmesi sonucu bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Merkez Bağlar ilçesine bağlı Alipınar ve Bağcılar mahallerinde bazı binaların zemin katlarındaki daireler, yarım metreye kadar su doldu.
Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekipleri ile vatandaşlar, evlere dolan yağmur suyunu tahliye etmekte zorlandı. Su baskınıyla evlerde birçok eşya kullanılamaz hale geldi. Yağış nedeniyle mağdur olanlar yetkililerden yardım talebinde bulundu. Diyarbakır’da sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel

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Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
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