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Diyarbakır'da sağanak yağış nedeni ile evler su altında kaldı

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış evleri su altında bıraktı.

01.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:26
Diyarbakır'da sağanak yağış nedeni ile evler su altında kaldı
Diyarbakır 'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış evleri su altında bıraktı. Kuvvetli sağanak yağış nedeni yarıya kadar su altında kalan evler ile içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan sitenin zemin katındaki evler, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeni ile sular altında kaldı. Sağanak yağış nedeni ile çok sayıda ev suya gömülürken evler ile içindeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

Evi su altında kalan Mehmet Yıldız, hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığını ve ağlanacak hallerine güldüklerini söyledi. Yıldız, "Evimiz su altında kaldı. Aniden yağmur bastırdı ve bu hale geldik. Kurtarabildiğimiz eşyaları kurtardık kalan da kullanılamaz hale geldi. Dışarıda kanalizasyonlar tıkandığı için buralar göl oldu, içeriye geldi. Yetkililer bize bir çare bulsun, ağlanacak halimize gülüyoruz, şaşkınız böyle bir şey hiç görmedik" dedi.

Site yöneticisi İbrahim Bozkurt ne yapacaklarına şaşırdığını kaydederek, "8 kapıcı dairesi su altında kaldı, ekipler yetersizmiş, ne bir dalgıç verebiliyorlar. Bundan 10 gün önce aynı problem oldu, sözde gelip açacaktılar açmadılar daha beter oldu ne yapacağımıza şaşırmış durumdayız. Kayapınar Belediyesi 1 kepçe göndermiş o da aşağıda köy evlerini basmasın diye çalışıyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa
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