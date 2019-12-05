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Diyarbakır'da sağanak yağış zincirleme kazaya neden oldu: 5 yaralı

Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

05.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:40Diyarbakır'da sağanak yağış zincirleme kazaya neden oldu: 5 yaralı
'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Musa Anter Caddesi'nde seyir halinde bulunan bir otomobil aniden önüne çıkan hafif ticari araca çarpması ile arkadan gelen diğer otomobillerde kazaya karıştı. Kaza sonrası araçlardan biri park halinde bulunan minibüse çarparak durabilirken, otomobilde bulunan 5 kişi sıkışarak yaralandı. verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(İHA)

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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