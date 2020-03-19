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Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına destek

Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına destekDİYARBAKIR'da vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ıslık ve alkışlarla destek verdi.

19.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:57
Diyarbakır 'da sağlık çalışanlarına destek
DİYARBAKIR'da vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ıslık ve alkışlarla destek verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmesinin ardından Diyarbakır'da vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkon ve pencerelerine çıktı. Sağlık çalışanlarına ıslık ve alkışlarla destek veren vatandaşlar, uzun süre ışıklarını da kapatıp açtı. Sağlık çalışanlarına moral verilen kentte uzun süre alkış ve ıslık sesleri yankılandı.
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Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına destek

Kaynak: DHA

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Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına destek
Etiketler : Diyarbakır, Güncel

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