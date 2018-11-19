Diyarbakır'da Sahabe ve Evliyalar Hakkında Kitap Hazırlanacak

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:31



19 Kasım 2018 Pazartesi 15:31

Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, kentte yaşamış sahabe ve evliyalar hakkında kitap hazırlamayı düşündüklerini belirterek, "Ne yazık ki Türkiye'de bile birçok kimse kentte 500'den fazla sahabe olduğundan habersiz." dedi.Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kentte düzenlenecek etkinliklerle ilgili gazetecilere açıklama yapan Karabayır, bu yıl temanın "Peygamberimiz ve Gençlik" olarak belirlendiğini söyledi.Bugün kentteki bütün büyük camilerde okunacak mevlit ve çekilecek salavatlara vatandaşların katılımını beklediklerini ifade eden Karabayır, 21 Kasım Çarşamba günü de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla konferans düzenleneceğini belirtti.Diyarbakır'ın manevi kimliğine işaret eden ve bu kimliğin tanıtımının önemini vurgulayan Karabayır, "Ne yazık ki Türkiye'de bile birçok kimse kentte 500'den fazla sahabe olduğundan habersiz." ifadesini kullandı.Karabayır, şöyle konuştu:"Bu kadar sahabenin bir arada olduğu ve daha önemlisi 9 peygamberin medfun bulunduğu özellikle Elyasa ve Zülküf aleyhisselamın kabirlerinin Diyarbakır'da olması çok önemli hadiseler. Bize manevi açıdan değer katacak aynı zamanda inanç turizmi açısından hizmette bulunacak, Diyarbakırımıza bu manada katkı sağlayacak bu hakikati çok iyi anlatmamız gerekiyor."Diyarbakır'ın manevi kimliğinin ön plana çıkarılması için çeşitli çalışmalar başlattıklarını aktaran Karabayır, "Bizim alanımız olduğu için sahabe ve evliyalar hakkında kitap oluşturmayı düşünüyoruz. Hele peygamberimizin ashabı o 500 kişiden birçoğunun isimleri tespit edilip ilim dünyamıza kazandırılırsa bu bizi son derece mutlu eder. Daha önce bölgede çok ciddi hizmetleri olan alimlerin ve velilerin hayatlarını da bir kitap haline getirmeyi planlıyoruz. Daha önemlisi bu güzergah üzerinde bir gezi düzenleyip Türkiye'deki bütün din görevlilerinin Diyarbakır'ımıza gelip o manevi havayı, tarihi dokusunu görmelerini tanımalarını istiyoruz."