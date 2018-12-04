Diyarbakır'da Sahipsiz Köpeği Parçalatan Şahıs Yakalandı

Diyarbakır
'ın Hani ilçesinde kendisine ait 2 çoban köpeği ile sahipsiz bir köpeği parçalanan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs yakalandı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hani ilçesi Gürbüz Mahallesinde ikamet eden bir şahsın kendisine ait 2 adet çoban köpeğine arazide bulunan sahipsiz bir köpeği parçalattığı belirtildi. Açıklamada, şahsın bu görüntüleri cep telefonunu ile çekerek 2 Aralık
Pazar günü N.K. isimli Twitter
hesabından paylaştığı ve görüntülerin birçok sosyal medya hesaplarında yayımlanarak vatandaşlarca tepki gösterildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Olayla ilgili araştırma yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Araştırmada, olayı gerçekleştiren şahsın N.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmesi üzerine bahse konu şüpheli 3 Aralık
Pazartesi günü ikamet ettiği adreste yakalanmıştır.
Hani Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine şahısla ilgili adli işlemlere başlanılmış, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, gerekli idari yaptırım cezası uygulanmak üzere tanzim edilen evraklar ile birlikte olaya ait görüntüler Doğayı Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, hayvan hakları ve hayvanlara yapılan eziyetlerin önlenmesine yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR
Aralık,Diyarbakır
04 Aralık 2018 Salı 11:01