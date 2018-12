Diyarbakır'da Sakatata Yoğun İlgi

13 Aralık 2018 Perşembe 12:42



DİYARBAKIR'da havaların soğumasıyla birlikte, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen sakatata ilgi arttı.Merkez Yenişehir ilçesindeki Sakatatçılar Çarşısı'nda 40 yıldan beri sakatat satan Şeyhmus Gültekin (60), küçük ve büyükbaş hayvanların yenilebilir tüm iç organlarının sakatat sınıfına girdiğini, bunların yürek, ciğer, böbrek, dalak, işkembe, uykuluk, billur veya koç yumurtası ile ince ve kalın bağırsaktan oluştuğunu söyledi. Gültekin, hayvanın baş kısmından elde edilen kelle, dil ve beyin ile koyun ve sığırların ayaklarından elde edilen paçanın da sakatat grubundan olduğunu belirtti. Gültekin, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sakatata olan ilginin de arttığını açıkladı.GÜNDE 4 BİN TAKIM SAKATAT SATILIYORSakatatın bağışıklık sistemini güçlendirdiğinin bilimsel olarak kanıtlandığını belirten Gültekin, "Kışın tüketilen sakatat ürünleri, insanları grip ve soğuğa karşı koruyor. Bu mevsimde müşteriye sakatat yetiştiremiyoruz. Çarşımızda 40 dükkan var. Her dükkan ortalama günde 50 takım sakatat satıyor. Bizim dışımızda da kentin belli yerlerinde sakatatçılar var. Onları da göz önüne alırsak günde ortalama 4 bin takım sakatat satılıyor. Sakatat takımı ise bir baş, bağırsak, işkembe ve 4 ayaktan oluşuyor. Her bir takım sakatatı da 35 liradan satıyoruz" dedi.Sakatatçı Mehmet Atlı ise sakatatın her derde deva olduğunu ifade ederek, "Kırıklar için dana ayakları birebir şifadır. Mesela ayağı, kolu kırık birine burada dana ayağını parçalıyor, hazırlıyor ve öyle teslim ediyoruz. Kendileri de bunu evde pişiriyor ve tüketiyor. Dana ayağı kemiğindeki ilik ve kemik suyu kırıkların çabucak kaynamasını sağlıyor. Kırığı olanlara dana ayağı tavsiye ediyorum" diye konuştu.DALAK KANSIZLIĞA İYİ GELİYORKuzu dalağının özellikle kadınlarda kansızlığa iyi geldiğini anlatan sakatatçı Süleyman Bati (30) ise "Sakatatın faydaları saymakla bitmez. Uzmanlar sakatatın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve özellikle kışın sıklıkla tüketilmesi gerektiği yönünde hemen her sene bu aylarda açıklamalarda bulunuyor. İnsanlara sakatat tüketmelerini öneriyorlar. Bu nedenle havaların soğumasıyla sakatata olan ilgi de arttı" diye konuştu.- Diyarbakır