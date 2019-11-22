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Diyarbakır'da saman çuvallarına gizlenmiş 129 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde saman dolu çuvallara gizlenmiş 129 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

22.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:35Diyarbakır'da saman çuvallarına gizlenmiş 129 kilogram esrar ele geçirildi
'ın ilçesinde saman dolu çuvallara gizlenmiş 129 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığınca, Dibek köyünde saman dolu çuvallara gizlenen esrarın araçla büyükşehirlere sevk edileceği bilgisi alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün fiziki takibe alınan araç, Damar köyü yol ayrımında durduruldu.
Narkotik dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada aracın kasasındaki saman dolu çuvallara gizlenmiş 20 poşet içinde satışa hazır 129 kilo 450 gram esrar bulundu.
M.K. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır, Jandarma, Lice, Güncel

Kaynak: AA

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