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Diyarbakır'da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandı

Diyarbakır'da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandıDİYARBAKIR - Emniyet Genel Müdürlüğü, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Diyarbakır'da sansasyonel eylem yapacakları tespit edilen 2 teröristin hazırladıkları bombalar ile...

05.10.2019 16:31
Diyarbakır'da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandı
DİYARBAKIR - Emniyet Genel Müdürlüğü, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Diyarbakır'da sansasyonel eylem yapacakları tespit edilen 2 teröristin hazırladıkları bombalar ile birlikte yakalandıklarını duyurmuştu. Yapılan duyurunun ardından devam eden operasyonlar kapsamında 3 terör örgütü mensubu şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı.
Diyarbakır'da dün merkez Bağlar ilçesinde iç güvenlik operasyonları kapsamında dün sansasyonel eylem yapacakları belirlenen ve patlayıcılarla birlikte yakalanan 2 teröristin sorgusu devam ederken polis operasyonlarını sürdürüyor.
3 terörist daha yakalandı
Yakalanan teröristlerle bağlantısı olduğunu belirleyen güvenlik güçleri 3 ayrı adrese daha operasyon düzenledi. Operasyonda patlayıcılarla yakalanan 2 teröristle doğrudan bağlantısı bulunan 3 kişi daha yakalandı. Hazırladıkları bombalarla kentte sansasyonel eylem yapacakları belirlenen 5 kişinin Diyarbakır Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.
Diyarbakır'da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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