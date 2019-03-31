Diyarbakır'da Sayılan Oylar, Seçim Kurullarına Götürülüyor

Kaynak: DHA

DİYARBAKIR'da, saat 07.00'de başlayıp, saat 16.00'da sonra eren oy verme işleminin ardından okullarda sayılan zarflar, sandık başkanlarınca ilçe seçim kurullarına götürülmeye başlandı.Kentte polis ekipleri, ilçe seçim kurulları çevrelerinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, sandık başkanları, oy torbaları ve tutanaklar ile seçim kuruluna gitmeye başladı. Polisler eşliğinde içeri giren sandık başkanları, zarfların içinde olduğu çuvalları teslim etti. Okullarda sayımı tamamlanan zarfların çuvallarla ilçe seçim kurullarına götürülmesine devam ediliyor. - Diyarbakır