Diyarbakır'da Seçim Güvenliğini 15 Bin Güvenlik Görevli Sağlıyor

Kaynak: DHA

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kent genelinde seçim güvenliği için 15 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığını belirterek, "Tüm önlemlerimizi aldık" dedi.Vali Hasan Basri Güzeloğlu eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin seçmenin bulunduğunu belirterek, 15 bin güvenlik görevlisinin sandık güvenliği için görev yaptığını söyledi. Seçimlerin demokrasinin şöleni olduğunu anlatan Vali Güzeloğlu, "Halkın iradesinin sandığa yansıyan ve halkın iradesi ile mahalli idareler seçimlerinde geleceğimizdeki 5 yıllık yerel yönetimleri seçtiği seçimler. Bizim de bütün amacımız; seçim sürecinin başından bu yana seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasıydı. Buna göre Diyarbakır genelinde yaklaşık 15 bine yakın güvenlik görevlimiz hem sandık başlarında, hem sandık bölgelerinde, hem de genel güvenlik tedbirlerini almış durumdalar. Tüm önlemlerimizi aldık. Bu anlamda her türlü ihtiyaçlar, vatandaşlarımızın acil talep edeceği hastanelerimiz, diğer sosyal kurumlarımız da buna dönük hazırlıklarını ek ekipler ile yaptılar. İnşallah hem ülkemiz için hem ilimiz için güvenli ve huzurlu bir seçimi tamamlarız. Ben tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.- Diyarbakır