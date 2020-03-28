Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyarbakır'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle şehirler arası otobüsle seyahatin valilik izniyle yapılması kararının ardından Diyarbakır'da şehirlerarası otobüs terminalinde seferler durduruldu.

28.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:36
Diyarbakır'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle şehirler arası otobüsle seyahatin valilik izniyle yapılması kararının ardından Diyarbakır 'da şehirlerarası otobüs terminalinde seferler durduruldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceği açıklanmasının ardından Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (DİŞTİ) otobüs seferleri durduruldu. DİŞTİ'de faaliyet gösteren otobüs firması yetkilisi Askeri Özkaçar, Diyarbakır'da bazı otobüs firmaları seferlerini 3 gün önce durduğunu ifade ederek, İçişleri Bakanlığı'nca alınan kararının ardından bugün saat 17.00'den itibaren tüm seferlerin iptal edildiğini söyledi.

Öte yandan, terminalin giriş ve çıkışları polis ekiplerince kontrol altına alındı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Katar’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü Haberler
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti Haberler
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti
Haluk Levent başlattı; topçular, popçular ve oyuncular yardım yağdırdı Haberler
Haluk Levent başlattı; topçular, popçular ve oyuncular yardım yağdırdı
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Haberler
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi Haberler
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Haberler
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

23:22: Almanya'da bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 23:20: Rusya'da "Dünya Saati" etkinliği düzenlendi - Haber 23:19: "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği - Haber 23:19: Harem Otogar İşletmesi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu - Haber 23:18: 65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı - Haber 21:34: Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Haber 21:16: Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber