Diyarbakır'da semt pazarları denetlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İçişler Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda semt pazarlarını denetledi.Kentin farklı yerlerinde kurulan semt pazarlarını denetleyen ekipler, pazar esnafına hijyen ve tezgahlar arasındaki mesafe kuralına uymaları uyarısında bulundu.Esnafa maske ve eldiven kullanmaları yönünde uyarıda bulunan ekipler, eldiven ve maskesi olmayan satıcıların ihtiyaçlarını giderdi.Ekipler, kurallara uymayan vatandaşları da uyardı.

Kaynak: AA