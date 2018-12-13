13 Aralık 2018 Perşembe 17:09



13 Aralık 2018 Perşembe 17:09

Diyarbakır'da sepet örücülüğü kursu açıldı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (DİSMEK), İŞKUR ortaklığı ile Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda açtığı kursta sepet örücülüğü öğretilirken, kursiyerlere günlük 35 lira ücret ödeniyor.Kursiyerler, kullanılan malzemeleri tanıma, bitkisel örücülüğe hazırlık, sepet örme ile el sanatları ürünlerinin bakımını yapma ve koruma konularında pratik yapma şansı buluyor.Kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazanacak ve el sanatları teknolojilerinde küçük veya büyük ölçekli işletmelerde çalışabilecek.