29.06.2019 00:55
Haberler » “genel“ » Haber

Diyarbakır'da Şeyh Sait ve arkadaşları anıldı

Diyarbakır'da Şeyh Sait ve arkadaşları anıldıDİYARBAKIR - Diyarbakır 94 yıl önce idam edilen Şeyh Sait ve arkadaşları düzenlenen etkinlikle anıldı.

Diyarbakır 'da Şeyh Sait ve arkadaşları anıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır 94 yıl önce idam edilen Şeyh Sait ve arkadaşları düzenlenen etkinlikle anıldı.
Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi tarafından 94 yıl önce idam edilen Şeyh Sait ve 46 arkadaşı anıldı. Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası gerçekleştirilen basın açıklamasını Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi üyesi Uzeyir Yuva okudu. Yuva, "Aradan geçen 94 yıla rağmen Şeyh Said efendi ve dava arkadaşlarının kabirlerinin gizleniyor olması büyük bir zulümdür. Yıllardır toplumun bu konuda bir beklentisi vardır. Bir an evvel bu zulme son verilmeli ve Şeyh Said efendi ile arkadaşlarının kabir yerleri açığa çıkarılmadır. Devlet, o dönemde yapılan zulümlerden dolayı, Müslüman halktan özür dilemeli ve sebep olduğu her türlü kaybı telafi etmelidir. Müfredat kitaplarında geçen, çocuklarımızın zihinlerine zerk edilen Şeyh Said ve dava arkadaşları hakkındaki asılsız ithamlar ortadan kaldırılmalıdır. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalan halihazırdaki anayasa yenilenmelidir. Halkın inancı ve kültürüyle barışık yeni, sivil bir anayasa yapılmalıdır. Bu münasebetle şehadetlerinin 94'üncü yılında Şeyh Said ve 46 dava arkadaşını tekrar yad eder ve onları unutmayıp, unutturmayacağımızı vadederiz" dedi.
Açıklamanın ardından dualar okuyan grup dağıldı.Diyarbakır'da Şeyh Sait ve arkadaşları anıldı
Kaynak: İHA
Şeyh Said , Diyarbakır , Şeyh Sait , Genel

Son Dakika Haberleri
01:33 Su patlağını tamir etmeye çalışan belediye işçileri çamura daldı
01:25 Akdamar Adası'nda çok dilli konser
01:21 Yabancı turistlere İngilizce afişli uyarı
01:06 Farklı kültürler dünyanın merkezi Sivrihisar'da
01:05 Zabıta memurları sokakta 'Ebabil' kuşu buldu
01:03 Sarıkamış'ta ayı ile top oynayan bekçi kamerada
00:54 Diyarbakır'da Şeyh Sait ve arkadaşları anıldı