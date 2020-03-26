Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyarbakır'da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yoğun yağış nedeni ile dere kenarında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi.

26.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:00
Diyarbakır'da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde yoğun yağış nedeni ile dere kenarında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi.

Çınar'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış nedeni ile derenin kenarında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi. İlçeye bağlı İnanözü Mahallesinden geçen derenin hemen yanında bulunan evin altındaki istinat duvarı, aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. İnanözü Mahallesi sakinlerinden Faysal Tokur, iki gündür ilçede sağanak yağışın sürdüğünü söyledi. Tokur, "Bugün sabah saatlerinde dere kenarında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi. Duvarın hemen üstünde bir ev var. Burada şimdilik herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Yetkililerin çevrede sağlıklaştırma çalışması yapmalarını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Diyarbakır'da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:28: Engelli eşini öldüren sanık, ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak - Haberler 15:28: Dinçer Orkan: "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" - Haberler 15:27: Kayıp şahıs su kanalında ölü bulundu - Haberler 15:24: Ispartalı taksici 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet, sağlıkçılara yüzde 50 indirim... - Haberler 15:21: Malatya'da 2 ton 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi - Haberler 15:05: Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı - Haberler 14:56: İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi - Haberler 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü 14:19: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla - Haberler 13:48: Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi - Haberler 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur