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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada baba ve 2 oğlu silahla yaralandı.

07.08.2019 21:14 Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada baba ve 2 oğlu silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Girne Caddesi 904'üncü Sokak'ta henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine karşı tarafın silahla ateş açması sonucu baba M.Ö ile oğulları H.Ö (28) ve R.Ö (25) silahla yaralandı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ambulanslarla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan H.Ö'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır, Bağlar, Polis, Girne, Güncel

Kaynak: AA

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