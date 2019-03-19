Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır
'da silahlı kavga
: 1 yaralıFırında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayaklarına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay, Diyarbakır Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi
47. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu silahların çekildiği kavgada 1 kişi sağ ve sol ayaklarına isabet ettiği kurşunlar sonucu yaralandı. Silahların patladığı kavgada bir kurşun sokak başında bulunan fırının camına isabet etti. Fırında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken silah seslerini duyan vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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Kaynak: İHA