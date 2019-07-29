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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

DİYARBAKIR'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mesut N. (45) bacağından vurularak, yaralandı.

29.07.2019 15:42 Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
DİYARBAKIR'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mesut N. (45) bacağından vurularak, yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Şehitlik Mahallesi'nde M.Y. ile beraberinde bulunan ve adı öğrenilemeyen oğlu, aralarında alacak verecek meselesi olan Mesut N. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kaçmaya çalışan Mesut N., bacağına isabet edilen 2 kurşunla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mesut N. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan M.Y. ve oğlunu yakalamak için çalışma başlattı.
Tedaviye alınan Mesut N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi



Yenişehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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