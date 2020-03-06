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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

06.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:59Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
'da iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2'nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucunda bir kişi vücuduna isabet eden kurşun nedeni ile yaralandı. Saldırganlar, otomobile binerek bölgeden uzaklaşırken, kavgayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan il müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kooperatifler Mahallesi, Diyarbakır, Yenişehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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7.03.2020 00:52:48