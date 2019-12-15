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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2'si ağır 12 yaralı

Diyarbakır'da, iddiaya göre boşanma meselesi nedeni ile çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

15.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:17Diyarbakır'da silahlı kavga: 2'si ağır 12 yaralı

'da, iddiaya göre boşanma meselesi nedeni ile çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır'ın ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, daha önce çocukları boşanan iki aile, mahallenin meydanında karşılaştı. Burada çıkan tartışmanın ardından kız tarafı yakınlarını da toplayarak erkek tarafının evini bastı. Burada çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kavgada M.K., A.K., F.K. ile kavgayı ayırmak isteyen H.D. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin silahla yaralandığı kaydedildi. Taş ve sopalarla yaralananların arasında kadınların da olduğu öğrenildi.


Jandarma ekipleri ailelerin evi ile bölgede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR


Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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