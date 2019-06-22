22.06.2019 14:23
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır

DİYARBAKIR'da alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

DİYARBAKIR'da alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Ahmede Hane Caddesi'ndeki Ceylan Park'ta karşılaşan 2 grup arasında iddiaya göre alacak yüzünden sözlü tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sonucu çıkan kavgada, aynı gruptaki H.T. (42 ) ile S.Ş. (38) silahla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


- Diyarbakır
Kaynak: DHA
kayapınar , diyarbakır , Güncel

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