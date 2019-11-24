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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

24.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:11Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
'ın ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Çınar ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İzzet ve Nina G., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahallede gerginlik sürerken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Yeni Mahalle, Diyarbakır, Sabah, Çınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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